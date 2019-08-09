Сильный ветер повалил деревья и повредил автомобили в Москве

Десятки деревьев оказались повалены в Москве 8 августа из-за сильного ветра, повреждены три автомобиля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«К счастью, не все прогнозы оправдались, и порывы ветра на территории Москвы достигали 17 м/с. Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то до 14 мм», – приводит его слова ТАСС.

По словам Бирюкова, особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано.

«Вместе с тем ночью порывами ветра были повалены 27 деревьев, три автомобиля были повреждены упавшими деревьями», – отметил он.

Ранее Гидромедцентр сообщал, что уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого до вечера 9 августа из-за возможных сильного ветра, ливня и грозы. В четверг вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение.

В пятницу в Москве ожидаются сильнейшие дожди, гроза и ветер с порывами до 23 м/с.