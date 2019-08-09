Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре

В Москве в пятницу ожидаются сильнейшие дожди, гроза и ветер с порывами до 23 м/с, сообщили в ГУ МЧС по столице.

«Согласно информации Росгидромета, атмосферный фронт прошёл территорию Москвы южнее. По прогнозам синоптиков, 9 августа 2019 года ожидается дождь, в отдельных районах гроза, ветер 7-12 м/с, местами порывы до 18-23 м/с», – говорится на сайте ведомства.

МЧС рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, а также воздержаться от прогулок в парке, не укрываться под деревьями.

Также желательно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, находясь на улице. Парковать автомобиль необходимо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Из-за плохой погоды столичные парки закрыты в пятницу для посетителей, передает РИА «Новости».

«В настоящий момент парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий», – отметили в пресс-службе Мосгорпарка.

Также в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении закрыт и московский зоопарк.

Ранее синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду в пятницу.