В пятницу синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всей пятницы в столице будет 17 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 5-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.