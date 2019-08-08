В РТРС объяснили сбой вещания федеральных каналов в Москве

В Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) объяснили причину, по которой в четверг вечером у некоторых телезрителей в Москве произошел сбой вещания федеральных каналов.

На «горячей линии» РТРС сообщили, что «сегодня в Москве проводились технические работы, на время работ сигнал был отключен», передает «Интерфакс».

Там добавили, что сигнал уже пущен, а пользователям необходимо переподключиться. В случае, если подключение произойдет не полностью, то загрузятся только первые 10 каналов. В этом случае необходимо подождать некоторое время, после чего вновь переподключиться, уточнили на «горячей линии».

Тем временем в «Останкино» заявили, что сбой в ТВ-вещании не связан с телецентром.

«Мы отдаем сигнал в штатном режиме. Возможный технический сбой находится за пределами телецентра», – сообщил пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видеозапись с Большой Пироговской улицы столицы, на которой можно услышать транслируемое через громкоговорители предупреждение о приближающейся к Москве непогоде.

В четверг вечером федеральные телеканалы прервали эфир, чтобы показать экстренное сообщение МЧС о надвигающейся на Москву непогоде.