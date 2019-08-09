Китайские СМИ предсказали крах американской GPS

Американская GPS всегда занимала наибольшую долю на рынке глобальных навигационных систем, однако после «хороших новостей» из России и Китая стало понятно, что дни спутниковой навигационной системы США сочтены, пишет китайский портал Sina.

Автор статьи напоминает о недавнем полном выходе из строя европейской спутниковой системы навигации «Галилео» (Galileo). Теперь соперничающих спутниковых систем в мире осталось три, а не четыре: китайская, американская и российская, констатирует китайский портал Sina, перевод статьи которого публикует «ИноСМИ».

Издание напоминает, что в начале августа президент Владимир Путин ратифицировал «Соглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях». Об этом ранее сообщала «Российская газета». Ратификация соглашения российской стороной означает переход к реальному сотрудничеству, отмечает китайский портал.

Китайская «Бэйдоу» (BeiDou), отмечается в статье, считается единственной спутниковой навигационной системой, способной бросить вызов США. «Бэйдоу» уже обладает способностью точного определения местоположения, а при поддержке мощной системы ГЛОНАСС ее точность станет больше, а шансы GPS удержать своих пользователей сократятся», – пишет автор публикации.

Sina напоминает, что в настоящее время запущен уже 41 спутник, обеспечивающий работу глобальной сети «Бэйдоу». Вскоре она будет функционировать по всему миру, уверен автор статьи. ГЛОНАСС, по мнению издания, «ничем не примечательна как система спутниковой навигации, однако она является важной составляющей российской системы безопасности и способна сослужить стране неплохую службу». «Российско-китайское сотрудничество в данной сфере отчасти объясняет стратегическое взаимодоверие между двумя странами», – говорится в статье.

Российско-китайское сотрудничество «идет полным ходом», а европейский проект «Галилео» «сошел с дистанции», констатирует издание. Автор публикации напоминает, что Китай некогда сотрудничал с европейской системой «Галилео» и вкладывал в это сотрудничество огромные деньги.

«В итоге Евросоюз просто обманул его и бросил. Китай не упал духом, он твердо решил создать свою спутниковую систему навигации «Бэйдоу». Сейчас «Галилео» оказалась полностью парализована, а «Бэйдоу» переживает свои лучшие годы, особенно с учетом великодушной помощи со стороны России», – подчеркивает автор статьи, выражая надежду, что Европа «сожалеет о своем жестоком решении отказаться от сотрудничества с Китаем».

Ранее Россия и Китай сравнили работу своих навигационных систем.