Европейская спутниковая система Galileo перестала работать

В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой. Пользователи не могут использовать навигационные сигналы с космических аппаратов системы.

На сайте центра отмечается, что все рабочие спутники системы Galileo в настоящее время имеют статус «не используются (по целевому назначению)», передает РИА «Новости».

Кроме Galileo глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из них в рабочем состоянии находятся 22 спутника, два проходят летные испытания и два временно не функционируют.

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.