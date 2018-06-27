Россия и Китай сравнили работу своих навигационных систем

Российская система ГЛОНАСС работала хуже китайской BeiDou на территории Китая, тогда как в России обе системы показали сходные результаты.

Исследование условий навигации с использованием систем ГЛОНАСС и BeiDou началось в летом 2017 года и проходило по маршруту нового Шелкового пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш.

Отмечается, что каждая из сторон использовала оборудование, способное работать как с ГЛОНАСС, так и с BeiDou. В России испытания прошли от Москвы до Новосибирска, в Китае – от Сианя до Урумчи.

Отмечается, что на российской территории навигация по BeiDou показывала сходные с ГЛОНАСС точностные характеристики, а в китайской части российская система показывала местоположение в четыре раза хуже.

Независимый эксперт в области спутниковой навигации Андрей Лысенко считает, что испытания проходили не в равных условиях: в России тест проходил в малонаселенных территориях без покрытия сотовой связью, которая используется навигационными приемниками для корректировки, а в Китае маршрут включал густонаселенные центральные и западные провинции.

Кроме того, отметил он, Китай использовал профессиональное оборудование компаний ComNav и UnicoreСomm, которые являются международными поставщиками высокоточного абонентского оборудования собственной разработки полного цикла. Российские же производители, по его словам, используют «не самую передовую и дорогостоящую электронно-компонентную базу, которая для спутниковых приемников данного класса имеет такое же китайское происхождение».

Испытания оборудования проводились в рамках двухсторонних договоренностей по созданию транспортных коридоров между Европой и Азией. Ранее на высшем уровне было установлено, что перевозки пассажиров и грузов будут выполняться по новому Шелковому пути при условии оборудования транспортных средств бортовыми навигационными устройствами ГЛОНАСС и BeiDou, что позволит получать информацию о движении китайских транспортных средств на территории РФ

В марте российский президент Владимир Путин ознакомился с IT-сервисами для нового «цифрового Шелкового пути».