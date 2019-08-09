Зампред ЦИК: Через портал Госуслуг можно собирать до 50% подписей в поддержку кандидатов

«Можно определить соотношение, например, не менее 50% собирается по классической схеме, а оставшаяся часть – через портал Госуслуг. Это допустимые вещи», – заявил газете ВЗГЛЯД зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он убежден, что механизм сбора подписей нужно адаптировать к современным информационным технологиям.

Первый заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев считает, что идею изменения порядка сбора подписей на выборах надо широко обсуждать с партиями и с экспертным сообществом. Он убежден, что в ходе такого обсуждения «можно найти более адекватный механизм, который бы учитывал возможности сегодняшнего времени».

«Я допускаю – это моя точка зрения – что можно собирать какую-то часть подписей через портал Госуслуг. Но надо понимать, что сегодня не все избиратели зарегистрированы на этом портале. Мне кажется, можно было бы определить соотношение, например, не менее 50% собирается по классической схеме, а оставшаяся часть – через портал Госуслуг. Это допустимые вещи», – сказал зампред ЦИКа.

Булаев подчеркнул, что механизм сбора подписей должен быть «достаточно подвижным инструментом, который позволял бы адаптировать его к развивающимся современным информационным технологиям».

Ранее в пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова также предложила задействовать портал государственных услуг для сбора подписей граждан в поддержку регистрации кандидатов на выборы. Она обратила внимание на необходимость задействовать цифровые методы для сбора подписей избирателей кандидатами, что позволит делать это «не выходя из дома».

«Можно через портал госуслуг и так далее. Мы хотим пойти по этому пути, чтобы как можно меньше было посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным», – цитировал Памфилову ТАСС.

По ее мнению, применение таких технологий может снять проблему утечки персональных данных. Кроме того, добавила Памфилова, «люди стали опасаться», поэтому «не так просто прийти в подъезд или прийти к избирателю», чтобы собрать подписи в поддержку кандидатов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе Памфилова заявила, что после завершения избирательной кампании Центризбирком выступит за внесение в законодательство изменений, касающихся процедуры сбора подписей.

«Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе», – сказала Памфилова.

По ее словам, с активным развитием технологий появляются новые возможности для фальсификации подписей. От устаревшего механизма страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.

Напомним, ряд оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили недопустимо высокий процент брака, в том числе из-за «мертвых душ».