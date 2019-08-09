Зампред ЦИК: Практика «рисования» подписных листов должна уйти в прошлое

Первый зампред ЦИКа Николай Булаев в интервью газете призвал изменить процедуру заполнения подписного листа в поддержку кандидатов. В частности, Булаев предлагает обязать избирателя собственноручно ставить не только подпись, но и ФИО, и паспортные данные.

Первый зампред Центризбиркома Николай Булаев считает, что в нынешнем механизме признания подписей недействительными через оценку почерковедами выявились проблемы.

«Объем исследуемых записей невелик. Это всего-навсего восемь цифр: дата внесения подписи в подписной лист – это и есть цифры – и подпись самого гражданина. Как мне кажется, если мы дадим возможности собирать часть подписей через портал Госуслуг, то можно было бы обсуждать идею о том, чтобы та часть, которая собирается у избирателей, заполняли бы сами избиратели самостоятельно», – заявил Булаев.

«Тогда то, что мы сегодня называем практикой «рисования» подписных листов, исчезла бы совсем. «Нарисовать» за избирателя весь текст: и ФИО, и паспортные данные и дату, и подпись было бы невозможно», – считает Булаев.

В то же время он высказался за усиление ответственности в тех случаях, когда среди подписантов снова появятся умершие люди, что должно рассматриваться как экстраординарное событие.

«В этих случаях нужно принимать более жесткие решения: по крайней мере все подписи данного сборщика должны признаваться недействительными. Если появляется такая подпись, то понятно, что сборщик был крайне недобросовестным», – уверен зампред ЦИКа.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД Булаев говорил, что дела о наличии «мертвых душ» в подписных листах должен расследовать Следственный комитет. Он напомнил, что в УК на этот счет есть соответствующая статья. «Я настаиваю: мы должны эту норму законно использовать и обращаться в Следственный комитет с заявлением на таких кандидатов, – потребовал Булаев. – Конечно, кандидат может быть сам не причастен к этому, но он должен понимать и контролировать этот процесс – процесс сбора подписей. Это переход границ!»

Ранее стало известно о многочисленных «мертвых душах», якобы поддержавших оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В пятницу в Мосгоризбиркоме сообщили, что у 13 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы было найдено в общей сложности 9794 подписи избирателей с недействительными или несуществующими паспортными данными. Это выяснилось после проверки подписных листов избирательными комиссиями.