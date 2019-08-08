Прокуратура пообещала пресекать деятельность участников незаконных акций в ходе выборов

Прокуроры будут пресекать деятельность организаторов и участников незаконных акций в период выборов, сообщила Генпрокуратура.

«Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций», – передает слова начальника правового управления Генпрокуратуры Артура Завалунова ТАСС.

Об этом он заявил на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что США и их сторонники стараются повлиять на выборы в Мосгордуму с помощью провокаций, в протестных акциях в столице есть признаки внешнего вмешательства.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ.

По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел.