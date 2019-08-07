Столтенберг заявил об отсутствии обещаний России о нерасширении на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы не обещал СССР и России не расширяться на восток, при этом умолчав об обещаниях, данных лидерами США и ФРГ руководству СССР.

«Я могу гарантировать, могу заверить, что НАТО не давала такого обещания. В НАТО все решения принимаются консенсусом, поэтому, чтоб дать такие обещания России, все страны НАТО должны были собраться вместе и принять такое решение, и я могу заверить, что подобной встречи никогда не было», – передает его слова ТАСС.

Официальные лица НАТО часто ссылаются на то, что руководство альянса не давало таких обещаний. Первый президент СССР Михаил Горбачев говорил, что подобные устные заверения давали лидеры ФРГ и США. Заверения не были зафиксированы в международных документах.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также говорил, что НАТО никогда не давал обещания Москве не продолжать расширения на восток Европы.

В марте 2018 года Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали Горбачева и Язова, пообещав им не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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