В Киргизии отключили вещание связанных с Атамбаевым телеканалов

Власти Киргизии отключили вещание телеканалов, которые связаны с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, которого попытались задержать силовики, сообщили в штабе бывшего главы государства.

«Телеканалы, которые связаны с окружением Атамбаева, сегодня были отключены от вещания», – передает ТАСС слова представителя штаба.

Он отметил, что вещание прекратилось сразу после начала штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Появились сообщения о его задержании, однако их опровергли. Сторонники экс-президента Киргизии отбили атаку спецназа, сейчас ведется подготовка ко второму штурму.

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности, а позже и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в узурпации власти.