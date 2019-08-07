Орешкин назвал курс рубля в начале лета «излишне крепким»

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что курс рубля в начале лета был «излишне крепким», нынешний показатель соответствует фундаментальному значению в макроусловиях и прогнозу ведомства.

«Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, он предполагал, что во втором полугодии курс будет в диапазоне 65-66 рублей за доллар, на который мы сейчас де-факто вышли», – пояснил Орешкин, передает «Интерфакс».

В июле Орешкин заявил, что проблема закредитованности российского населения «в любом случае взорвется» в 2021 году.