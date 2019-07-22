Министр Орешкин предсказал «взрыв» проблемы закредитованности населения

Проблема закредитованности российского населения «в любом случае взорвется» в 2021 году, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», – заявил министр, пишет «Коммерсант» со ссылкой на его интервью радиостанции «Эхо Москвы».

При этом, по его словам, пройти этот этап «безболезненно точно уже не получится».

По словам Орешкина, Минэкономразвития в настоящее время готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Министр также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.

В июне Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 года был бы нулевым. Орешкин в ответ заявил: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить ЦБ, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Однако, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в розничном кредитовании нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

Между тем, вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов назвал нормальным явлением жизнь в кредит.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала прогноз Всемирного банка, согласно которому в России с учетом двукратного роста закредитованности граждан может возникнуть финансовый пузырь.