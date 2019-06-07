Силуанов назвал жизнь в кредит «абсолютно нормальной»

Вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума назвал нормальным явлением жизнь в кредит.

Сокращение реальных доходов населения министр связал с сокращением теневых зарплат и теневых выплат, а также с большими выплатами процентов по кредитам.

«Вы знаете, что в последнее время наши граждане много достаточно кредитуются в банках, это в первую очередь потребительские кредиты, конечно, кредиты для инвестиционных целей. Кредиты растут и проценты растут, но этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения», – рассказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на НТВ.

При этом Силуанов отметил высокий уровень развития кредитования населения в мире.

«Смотрите, как живут люди в мире: многие люди во многих странах живут только на кредиты. Это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, быстрее приобрести какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат. И это абсолютно нормально. ... Сейчас стали доступны кредиты, поэтому это абсолютно нормальный процесс», – заявил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.

Между тем в январе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк России уделяет особое внимание регулированию потребительского кредитования, так как его бурный рост угрожает финансовой стабильности и самим заемщикам.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала прогноз Всемирного банка, согласно которому в России с учетом двукратного роста закредитованности граждан может возникнуть финансовый пузырь.