Кандидаты в еврозону разочаровались в евро

Популярность евро снизилась в Болгарии и Хорватии, которые являются основными кандидатами на вступление в еврозону в ближайшие годы.

Так, в 2013 году популярность евро в Хорватии и Болгарии превышала 6о% и 50% соответственно, следует из данных опроса социологической службы Eurobarometer по заказу Еврокомиссии, сообщает агентство Bloomberg.

Однако с 2013 года уровень одобрения евро в этих странах снизился на 10-20%, и сегодня в Хорватии и Болгарии он составляет лишь 40%.

При этом новые члены еврозоны – Латвия и Литва, наоборот, довольны европейской валютой. Там популярность евро за шесть лет возросла с 40% до почти 80%.

Ранее эксперты предрекли приближение нового мирового кризиса, и отметили, что от Европы исходит намного более серьезная угроза мировой экономике, чем из США и Китая.