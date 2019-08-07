Пугачева напугала поклонников в Instagram

Певица Алла Пугачева испугала поклонников, опубликовав двусмысленную запись в Instagram.

Пугачева опубликовала в Instagram соболезнования после смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер - фотографию горящей свечи на черном фоне и подпись: «Прощай, Алла».

Некоторые поклонники певицы не сразу правильно поняли ее обращение.

«Господи, напугалась! Светлая память – Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни – Алле Пугачевой!», – написала @maiya_semi.

«У меня дыхание перехватило», – призналась @viktoriykositcina.

«Алла Борисовна, милая, осторожнее... полстраны перепугали. Вербер пусть земля будет пухом, а вам, звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!», – написала @nasyrovanailia.

«Взбудоражили всю страну. Поругал бы вас. Но не могу. Слишком сильно люблю», – написал @vanmushkarss.

Напомним, фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла в Италии. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что причиной смерти стал сепсис.