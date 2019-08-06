Умерла директор ЦУМа Алла Вербер

В возрасте 61 года умерла директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер.

Вербер была госпитализирована в Италии два дня назад, сообщило издание Super, причины смерти не уточняются. Алла Вербер сотрудничала с компанией Mercury с 1993 года. В 2003 году она стала фэшн-директором ЦУМа. Как отмечает «Вокруг ТВ», бизнес-леди боролась с онкологией, о которой узнала накануне своего 50-летия.