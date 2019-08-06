Собчак назвала причину смерти Аллы Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла от сепсиса, заявила генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак.

«Алле Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом «сепсис», заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей. Дочь Катя и внуки сейчас там, Катя в тяжелом психологическом состоянии. Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких - а мы никто и не знал.... сегодня утром ее не стало», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Вербер умерла в Италии в больнице, куда была доставлена два дня назад. Российской бизнес-леди был 61 год.