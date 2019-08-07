Названа сумма потерь западных экспортеров от продэмбарго России

Западные экспортеры за пять лет российского продовольственного эмбарго лишились продаж на 46 млрд долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, сумма потерь составила почти половину от запланированных доходов бюджета Польши в 2019 году, передает РИА «Новости».

В предшествовавшем санкциям 2013 году объем российского импорта продовольствия составлял 9,2 млрд долларов. При этом ключевыми поставщиками сельхозпродукции среди стран Евросоюза были Польша (1,1 млрд долларов), Испания (0,9 млрд) и Австрия (852 млн долларов).

В 2014 году общие показатели российского импорта по «санкционным» группам товаров снизились, а начиная с 2015 года сошли на нет и постепенно были замещены импортом из других стран или отечественной продукцией.

«В целом импорт продовольствия из стран, против которых были введены контрсанкции, снизился и в абсолютном, и в относительном выражении», – заявила старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

В 2014 году объем импорта составил 23 млрд долларов, в 2018 году – всего 9,5 млрд долларов. А доля этих стран в совокупном объеме импорта продовольственных товаров снизилась до 32%.

Напомним, ранее пятилетние итоги продовольственного эмбарго подвели ретейлеры и Минсельхоз России.