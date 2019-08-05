Минсельхоз подвел итоги действия продовольственного эмбарго за пять лет

За 5 лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% – с 43,3 млрд долларов в 2013 году до 29,8 млрд долларов в 2018 году.

«Благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания», - говорится в сообщении на сайте Минсельхоза.

«По зерну и зернобобовым культурам удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения Доктрины в 95%, сахару – 95,7% против порогового значения в 80%, растительному маслу – 81,5% против 80%, мясу и мясопродуктам – 92,8% против 85%. Практически соответствует целевому показателю в 95% показатель по картофелю (94,7% в 2018 году)», – отмечается в документе.

При этом в ведомстве отметили, что есть некоторое отставание от значений продбезопасности по молоку и соли, однако прогнозируется, что целевых показателей удастся достичь в течение ближайших 7-8 лет.

Кроме того, в 2018 году Россия поставила за рубеж продовольствия на сумму 25,8 млрд долларов, тогда как в 2013 лишь на $16,8 млрд долларов.

В июне ЕС продлил санкции против России на полгода. В ответ на это Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.