Генпрокурор Украины заявил об отсутствии дел против Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых на Украине фигурирует его имя. Статуса подозреваемого у него нет ни в одном из этих дел, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«На этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено», – передает РИА «Новости» слова Луценко.

Ранее сообщалось, что против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, Госбюро подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.

Последнее дело касается его поездки на Мальдивы. ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины.