ОП: У фейках о взрывах химического оружия под Ачинском есть заказчики

Дезинформация в соцсетях насчет взрыва химического оружия под Ачинском – это явно чей-то заказ, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ранее на складе боеприпасов в воинской части у поселка Каменка Красноярского края произошли взрывы и начался пожар. Малькевич впоследствии заявил, что передал в Генпрокуратуру информацию о фейках по инциденту. Член ОП призвал найти и наказать «заказчиков этой кампании».

«Когда вбрасываются заведомо ложные истории, используется технология снежного кома. Один бот сообщает, что на складе хранилось химическое оружие. Другой сообщает, что взорвалось именно химическое оружие, и пишет, что видел ядовитое облако. Через определенные промежутки времени появляются страшные подробности. Если их сложить в цепочку, получится развитие заранее прописанного сценария. В финале они выходят на ядерный взрыв. Совершенно очевидно, что фейковые новости создаются в интересах людей за пределами нашей страны. Это абсолютно системная работа», – говорит Малькевич.

Едва ли не каждую неделю в разных регионах отрабатываются подобные сценарии, цель этих действий – посеять панику, уверен Малькевич. Фейки несложно отличить, потому что когда речь идет об ошибке пользователя, то он может написать очевидно наивную вещь, говорит эксперт. В этом случае понятно, что автор – конкретный живой человек, который, возможно, что-то не так понял.

«Мы бьем по хвостам, вынуждены реагировать на то, что уже происходит. Необходимо переходить к следующему этапу. Нужна система, которая оперативно будет вычищать фейки. Если это просто оставить, пойдут метастазы. У общества, власти и силовых структур складывается понимание, что нельзя затягивать с распространением информации. Неприемлемо давать ответ журналистам через три дня, этим и пользуются наши противники», – пояснил Малькевич.

Ранее стало известно, что «Википедия» стала блокировать ссылки на ряд российских СМИ. «Тот, кто имеет в руках этот станок по производству обновленной истории, тот и формирует реальность. До этого в Дзержинске якобы были бомбы. Теперь новый уровень, химоружие с замахом на ядерное. Наши противники не стоят на месте», – подчеркнул Малькевич.

В конце года планируется собрание рабочей группы Общественной палаты, где проанализируют, как работает закон о фейковых новостях, вступивший в силу в марте. «Мы дадим свои предложения по корректировке, пока еще закон слишком либерален. Уже сейчас фейков стало меньше и чистки проходят оперативнее и четче. Задача общества помогать в зачистке, потому что оно тем самым защищает себя», – резюмировал член ОП.