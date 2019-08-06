Данные о фейках вокруг ЧП на военном складе под Ачинском переданы в Генпрокуратуру

Член Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что передает в Генпрокуратуру информацию о фейках по инциденту на складе с боеприпасами в Красноярском крае.

«Вчера многие мои знакомые обсуждали взрывы на армейском арсенале под Ачинском (Красноярская область – прим. ВЗГЛЯД). В Сети есть разные точки зрения на то, что послужило причиной этих событий, но надо признать и то, что власти сделали многое, чтобы избежать многочисленных жертв», – написал Малькевич в своем Facebook.

Он добавил, что в Сети распространяют фейки о произошедшем и публикуют видеоролики с таким контентом.

«Снова нашлись те, кто захотел посеять панику среди населения и начал бойко сообщать, что якобы «по территории распространялось химическое оружие» и все случившееся... это «ядерный взрыв», – добавил член ОП.

К своему посту он прикрепил ссылки на соответствующие видеозаписи, опубликованные в YouTube (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать ролики из-за содержащейся в них нецензурной лексики).

«Передаю эти и другие найденные ссылки в Генпрокуратуру. У нас уже выстроен эффективный канал взаимодействия и, уверен, в ближайшее время распространение подобной информации будет пресечено, а заказчики этой кампании установлены», – заключил Малькевич.

Ранее Малькевич сообщал, что после принятия закона о фейковых новостях общество стало больше интересоваться официальной информацией. По его словам, это продемонстрировала ситуация с паводком в Иркутской области: лжи в интернете стало меньше.