Член ОП передаст в прокуратуру фейки о паводке в Иркутской области

Общество перестало доверять каждой «срочной новости» после принятия закона о фейках и стало больше интересоваться информацией от официальных источников, заявил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Продолжаю борьбу с фейками в интернете. В июне я направлял запрос в Генпрокуратуру из-за «вбросов» про взрыв в Дзержинске. Есть стойкое ощущение, что часть силовиков все еще дремлет (в части реакции), но я, как и обещал, держу руку на пульсе. И буду дергать их и дальше», – написал Малькевич в соцсетях, передает РАПСИ.

Он отметил, что сейчас наступила новая волна фейков на фоне крупнейшего паводка, вызванного сильными дождями, в Иркутской области. «Сразу скажу, ситуация с освещением беды значительно улучшилась: после принятия закона о фейках общество перестало доверять каждому «срочному сообщению» и стало больше интересоваться информацией от официальных источников. Да и лжи в целом стало меньше», – отметил он.

По мнению Малькевича, в соцсетях пытались вызвать панические настроения «шокирующим разговором представителя МЧС о машинах, тайно вывозящих сотни трупов из Тулуна».

«Об этом писали в популярных местных пабликах. Для тех, кто внимательно следит за событиями и, скажем так, с умом подходит к делу, очевидно, что это полнейший бред! Тулун – крошечный городок, и спрятать там такое количество трупов просто невозможно, утаить что-либо нереально! Он весь как на ладони!» – отметил Мальчевич.

По словам эксперта, он нашел более тридцати материалов с недостоверной информацией и в ближайшее время намерен передать их в Генпрокуратуру.

Кроме того, Малькевич делится с читателями «инструкцией» по распознаванию «информационного вируса». Так, указывает он, есть 5 пять признаков недостоверного материала, направленного на то, чтобы посеять страх и панику.

«Первое: как правило, сообщение анонимное и очень эмоциональное. При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить. Второе: распространяются сведения об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей и о наличии жертв, как правило, многочисленных (вода или продукты в магазинах отравлены, действует банда похитителей органов, «Синий кит» готовит массовое самоубийство детей и т.д.). Или – значимая для общества информация об «истинных» масштабах реально произошедшего бедствия (жертв намного больше, чем говорят, больницы переполнены и прочее)», – отметил Малькевич.

Среди признаков фейка он отмечает также наличие указания на то, что власти скрывают информацию во избежание паники или народных волнений.

«Четвертое: просьба к максимальному распространению информации («максимальный репост!!!» или «предупредите своих близких»). Пятое: сообщение распространяется в социальных сетях и через мессенджеры. Часто, если поискать в интернете, можно обнаружить точно такой же слух, распространявшийся в другом регионе или стране несколько лет назад. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких! И в целом, и от столь быстро распространяющейся лжи, в частности», – заключил Малькевич.