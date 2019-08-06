ГИБДД в Нижнем Новгороде проверит нарушивший ПДД картонный Gelandewagen

Госавтоинспекция Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором мужчина ездит по городу в картонном автомобиле Gelandewagen, сообщает пресс-служба ГИБДД по области.

Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов выложил в Сеть видео, на котором он ездит по городу на установленном на велосипед макете автомобиля Mercedes. При этом мужчина нарушает ПДД.

«Мы начали проверку по данному факту, внимательно изучаем видеоролик, уже просматриваются несколько фактов административных правонарушений, в том числе пересечение сплошной линии на дороге. Специалистам предстоит изучить и саму конструкцию, а затем возбудить административные дела в отношении молодого человека», – передает РИА «Новости» сообщение ГИБДД Нижегородской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как томские молодые ученые запустили девятикилограммовую фигурку Рогозина на игрушечных «Жигулях» в космос. По словам авторов проекта, таких длительных полетов стратостатов в России и странах СНГ не было с 2013 года. На это ответил владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск.