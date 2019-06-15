Маск отреагировал на видео с Рогозиным на «Жигулях» в космосе

Владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск отреагировал на видео с картонной фигурой главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на «Жигулях» в космосе.

Паблик Futurism опубликовал в Twitter информацию о запуске картонной фигурки Рогозина в космос.

«Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос», – говорится в сообщении.

В комментариях Илон Маск попросил не вынуждать его вызывать авторов видео на рэп-баттл.

«Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле», – написал Маск.

Ранее в соцсетях появилось видео, как томские молодые ученые запустили девятикилограммовую фигурку Рогозина на игрушечных «Жигулях» в космос. По словам авторов проекта, таких длительных полетов стратостатов в России и странах СНГ не было с 2013 года.