R. Kelly обвинен в «сексуальном контакте» с 16-летней фанаткой за 200 долларов

Уже третий штат в США предъявил американскому певцу R. Kelly (Ар Келли) обвинения в сексуальных преступлениях, сообщают СМИ.

Третьим штатом, который предъявил певцу обвинения, стала Миннесота. Здесь обвинения связаны с инцидентом 2001 года, когда несовершеннолетняя девушка попросила у R. Kelly автограф, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Девушке тогда было «от 16 до 17 лет», передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Утверждается, что певец пригласил девушку в гостиничный номер и заплатил 200 долларов за то, чтобы она разделась и вступила с ним в сексуальный контакт.

Певца обвиняют в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией и подстрекательстве в сексуальных целях.

При этом отмечается, что не было полового акта, но был «контакт сексуального характера».

Напомним, R. Kelly был арестован в Чикаго. Обвинения ему предъявлены в Нью-Йорке и Иллинойсе.