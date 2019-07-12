Обладателя «Грэмми» арестовали за детское порно

Обладатель нескольких премий «Грэмми», американский певец R. Kelly (Ар Келли) был арестован в Чикаго за уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщили американские СМИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times, помощник окружного прокурора в штате Иллинойс Джозеф Фитцпатрик сообщил, что обвинение содержит 13 пунктов.

«Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнении несовершеннолетних, а также в уклонении от правосудия», – сказал Фитцпатрик.



В общей сложности против Ар Келли ранее было выдвинуто 21 обвинение в сексуальном насилии. Сам певец отрицал возникавшие обвинения против него. Музыканта арестовали, но позже он был освобожден из тюрьмы Чикаго под залог в размере 100 тыс. долларов.

Напомним, 7 июля в США был арестован американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.