Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском стихли

На складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае стихли взрывы, сообщили местные власти. В больницу доставлен 12-й пострадавший.

В городской мэрии сообщили, что «звуки взрывов начали утихать утром».

«Сейчас – совсем тишина», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как заявили в администрации Ачинска, «часа два назад еще слышны были взрывы, сейчас уже нет». Городские власти сообщили, что «взрывы прекратились», передает ТАСС.

В центральной районной больнице сообщили, что к ним доставлены 11-й и 12-й пострадавшие. Один из них – «гражданский, который работает в воинской части», его поместят в травматологическое отделение. Второй проходит обследование, по результатам которого примут решение о том, нужна ли госпитализация.

Напомним, пожар и взрывы произошли на складе боеприпасов у поселка Каменка под Ачинском. Проводится эвакуация. Городская администрация пока запретила жителям возвращаться в «зону риска».

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