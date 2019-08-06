Ачинцам запретили возвращаться в зону взрывов

Городская администрация запретила возвращаться в «зону риска» в Ачинске, где произошли взрывы на складе боеприпасов.

Жителям не разрешается «возвращаться в зону риска» до 14.00, сообщается на сайте администрации города.

Местные власти обещали «незамедлительно сообщить» жителям, когда появится возможность безопасно вернуться к «местам проживания».

Напомним, в результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края пострадали девять человек. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек.

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