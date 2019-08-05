Лукашенко утвердил даты выборов в белорусский парламент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил даты выборов в верхнюю и нижнюю палаты парламента страны.

Выборы в верхнюю палаты пройдут 7 ноября 2019 года, в нижнюю – 17 ноября, передает со ссылкой на указ главы республики ТАСС.

Ранее руководитель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что оптимальной датой проведения выборов президента страны может быть 30 августа 2020 года.

Напомним, Лукашенко обещал, что после ухода с поста главы республики не будет менять конституцию под себя так, что «Лукашенко вроде ушел и не ушел». Он подчеркивал, что думает о будущем страны, а не о личной власти.