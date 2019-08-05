В Гидрометцентре сообщили о скором возвращении тепла в Москву

Летнее тепло в Москву и Подмосковье вернется 7 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник и во вторник в Москве температура будет сохранять показатель ниже нормы на 6-7 градусов, сказал Вильфанд, передает «Интерфакс».

В среду в столице ожидается потепление на 8-10 градусов, воздух прогреется до +21-23, в пятницу – до 22-24 градусов. Специалист пояснил, что в соседних регионах пройдут дожди.