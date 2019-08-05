Симоньян сравнила посещаемость акций протеста и фестиваля шашлыка

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила число участников несанкционированной акции протеста в центре Москвы 3 августа, «о которой шумели все», с числом гостей фестиваля «Шашлык Live» в парке Горького, «о котором не шумел никто».

«Московские протесты, о которых шумели все, кого я читаю в политических интернетах, посетили 3,5 тыс. человек. В этот же день некий фестиваль шашлыка, о котором не шумел никто, и я вообще ни разу не слышала, посетили 305 тыс. человек. Триста пять тыщ, Карл! В сто раз больше, чем протесты», – подчеркнула она в своем Telegram-канале.

«Из чего напрашивается вывод, что шум в политических интернетах как не имел 20 лет назад отношения к окружающей действительности, так и не имеет», – заключила Симоньян.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Между тем более 300 тыс. человек посетили первый день фестиваля «Шашлык Live» в субботу.