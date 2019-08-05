Увеличилось число жертв ДТП и взрыва у Института рака в Каире

В результате столкновения нескольких автомобилей и последующего за этим взрыва у Института рака в Каире погибли не менее 17 человек, еще 32 пострадали, сообщил эмиратский телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

По поступающим данным, взрыв у Института рака в Каире произошел после столкновения нескольких автомобилей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 16 погибших в результате ДТП и последующего за этим взрыва в Каире.