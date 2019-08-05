Жертвами ДТП и взрыва у Института рака в Каире стали не менее 16 человек

В результате столкновения нескольких автомобилей и последующего за этим взрыва у Института рака в Каире погибли не менее 16 человек, сообщило издание Egyptian streets со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

По поступающим данным, взрыв у Института рака в Каире произошел после столкновения нескольких автомобилей, передает ТАСС.

Пациенты и персонал медучреждения эвакуированы. В результате произошедшего погибли не менее 16 человек, еще 21 человек пострадал, сообщили в министерстве.

Генпрокурор Египта отдал распоряжение провести срочное расследование причин взрыва и направил на место ЧП группу следователей.