Назван регион России с наибольшим числом наркоманов

Министерство здравоохранения России выпустило статистический сборник за 2018 год, в котором составлен список регионов с наибольшим и наименьшим числом пациентов с наркотической зависимостью.

Так, в 2018 году больше всего пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом (синдром зависимости от наркотических веществ), взятых под диспансерное наблюдение, было в Еврейской автономной области – 65,4 случая на 100 тыс. населения. На втором и третьем местах – Приморский край (35,5) и город Севастополь (25,4), передает РИА «Новости».

Меньше всего пациентов с синдромом наркотической зависимости выявлено в Астраханской области, Калмыкии и Чечне.

В целом по России в прошлом году было выявлено 14,7 тыс. человек с наркозависимостью, сообщили в Минздраве.

Ранее в воскресенье сообщалось, что наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами, связанными с алкоголем, в прошлом году было зарегистрировано в Москве – 2,8 тыс. человек.