Умер идеолог «красных кхмеров»

Высокопоставленный функционер и идеолог режима «красных кхмеров», правившего в Камбодже с 1975 по 1979 год, Нуон Чеа, отбывающий пожизненный срок, умер на 94-м году жизни в тюрьме, сообщает камбоджийский суд.

«Мы подтверждаем, что осужденный Нуон Чеа умер вечером 4 августа», – передает ТАСС слова официального представителя судебных властей.

Нуон Чеа был известен под прозвищем «Брат номер два». Он отдавал приказы об убийствах и пытках жителей Камбоджи, когда режим Пол Пота захватил власть в стране. В 1975-1979 годах от голода, болезней и казней погибли около 1,7 млн человек.

Нуон Чеа был арестован в сентябре 2007 года. Его обвинили в геноциде и преследованиях верующих, убийствах, пытках.