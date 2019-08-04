Россияне высказали отношение к путешествиям в одиночку

Каждый второй турист из России (50%) любит путешествовать в одиночку, свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса OneTwoTrip.

Около 14% респондентов ответили, что еще не отправлялись в отпуск в одиночестве, но хотели бы попробовать сделать это, передает РИА «Новости».

Четверть опрошенных рассказали, что не отправлялись в турпоездки без попутчиков и не хотели бы пробовать такой вид отдыха.

Каждый десятый хотя бы раз отправлялся в отпуск один, но остался недоволен таким видом отдыха и не станет повторять этот опыт.

Эксперты OneTwoTrip считают, что у такого вида отдыха есть свои плюсы, например, не нужно согласовывать даты поездки с другими участниками путешествия, программу и маршрут. Кроме того, во время путешествия в одиночку всегда можно познакомиться с новыми людьми.

Опрос проводился среди 1 тыс. респондентов.

Напомним, Россия попала в топ-10 стран по количеству выезжающих за рубеж туристов.

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