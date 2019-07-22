Россия попала в топ-10 стран по количеству выезжающих за рубеж туристов

Согласно итогам 2018 года, Россия заняла девятое место по числу выезжающих за границу туристов, следует из данных ежегодного рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index: Origins.

«Ежегодный рейтинг Mastercard Global Destination Cities Index: Origins определяет, жители каких стран чаще всего путешествуют за границу. Согласно опубликованным сегодня данным, Россия заняла девятое место в рейтинге. Лидерство удерживают США и Китай, который с седьмого места в 2009 году переместился на второе», – сообщается в пресс-релизе международной платежной системы Mastercard.

По данным исследования, российские туристы чаще всего выезжают в турецкую Анталью, а также в Паттайю и Пхукет в Таиланде, передает ТАСС.

При этом всего за рубеж (включая страны СНГ) в 2018 году из России выехали свыше 40 млн туристов.