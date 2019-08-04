В Иране разбился истребитель

На юге Ирана в провинции Бушир разбился иранский истребитель, сообщает агентство Mehr.

Крушение произошло в шахрестане Тангестан. На борту были два человека, оба выжили, передает РИА «Новости».

Губернатор шахрестана Абдулхоссейн Рафийпур назвал причиной крушения техническую неисправность.