Очевидцы рассказали о бойне в Техасе

Мужчина, устроивший стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса, старался ранить как можно больше людей, рассказали очевидцы произошедшего.

«Он хотел крови, должно быть, планировал это», – приводит РИА «Новости» слова свидетеля стрельбы Кендалла Лонга.

Он добавил, что преступник стал стрелять быстрее, когда люди начали убегать, чтобы ранить как можно больше посетителей. Также Лонг заявил, что раньше Эль-Пасо считался одним из наиболее безопасных городов в США, а произошедшее назвал «внутренним терроризмом».

«Мы просто делали покупки, мы были в отделе женской одежды, и собирались расплатиться, но моя мама услышала, как будто кто-то выполнял строительные работы, ударяя по стене или что-то подобное... Мы собирались расплатиться, и, когда она оглянулась, она сказала, что на самом деле это стрельба. Пригнитесь, пригнитесь, сказала она моему младшему брату и мне. Я схватила маму за руку, схватила младшего брата, и мы выбежали через аварийный выход», – рассказала еще один очевидец происшествия, Бритни Лечуга.

Девушка отметила, что в торговом центре было много детей, которые не могли найти родителей.

«Все кричали, все были в шоке, не зная, что делать, пытаясь спрятаться под одеждой», – сказала она.

Напомним, в результате стрельбы, открытой в торговом центре американского города Эль-Пасо (штат Техас), погибли 20 человек. Перед нападением на ТЦ подозреваемый 21-летний белый мужчина опубликовал манифест, в котором поддержал теракт в мечети новозеландского города Крайстчерч.