В аэропортах Москвы задержаны или отменены 130 рейсов

Утром субботы, 31 августа, 121 рейс задержан и девять отменены в аэропортах Москвы. Наибольшее число задержанных рейсов – в Шереметьево, там отложили 67 вылетов.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», во Внуково задержаны 28 рейсов, в Домодедово – 26 задержаны и девять отменены.

В Жуковском отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве в настоящее время наблюдается туман.