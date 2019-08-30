Бузова рассказала о своей белоснежной репутации

Телеведущая Ольга Бузова на странице в Instagram заявила о своей белоснежной репутации.

Бузова опубликовала в сториз в Instagram фотографию себя в белом купальнике и шляпе, подписав снимок: «Вся в белом, как и моя репутация».

Фото сделано на Бали, куда Бузова прилетела для запуска телепроекта «План Б».

В августе Бузова отличилась сомнительной шуткой на тему войны. В Instagram она опубликовала видео, на котором слизывает остатки пищи с тарелки, заявляя при этом: «Ну вкусно мне! Я блокадница!». Жительница блокадного Ленинграда возмутилась высказыванием бывшей участницы «Дома-2», а мать Бузовой оправдала дочь, заявив, что бабушка Ольги пережила блокаду и многие привычки семья певицы переняла у нее. Сама Бузова извинилась и подчеркнула, что в опубликованном ролике шутила только над собой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, чем вызвана историческая безграмотность россиян и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне.