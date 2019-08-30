«Русский шпион» из кабмина Украины признался в госизмене

Экс-переводчик бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов признал вину в государственной измене и вышел на свободу по так называемому закону Савченко, следует из приговора Голосеевского райсуда Киева.

В документе сообщается, что соглашение Ежов и прокурор Александр Банник заключили накануне судебного заседания.

«Ежов безоговорочно признал свою вину по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 УК (преступление, совершенное группой лиц; государственная измена), искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины и готовности нести уголовную ответственность, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления, добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан давать признательные и обличительные показания суду по соучастникам преступления», – передает РИА «Новости» текст приговора суда.

В документе указано, что обвиняемый обязался не менять свои показания, давать в дальнейшем правдивые показания и сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления. Стороны согласовали наказание в виде трех лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.



Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20 декабря 2017 года по 3 июля 2019 года включительно суд пересчитал из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет три года 28 дней. Соответственно, на сегодняшний день Ежов уже полностью отбыл наказание.

Ранее СБУ заявила о разоблачении в кабмине Украины «шпиона», якобы завербованного российскими спецслужбами во время продолжительной заграничной командировки. По словам спецслужб, им оказался Станислав Ежов – заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман поблагодарил службу безопасности Украины, задержавшую обвиненного в шпионаже в пользу Москвы сотрудника секретариата кабинета министров.

Также сообщалось, что Гройсман в ходе «Часа вопросов к правительству» в Раде заявил, что его помощник Станислав Ежов, задержанный по подозрению в шпионаже якобы в пользу России, не имел доступа к гостайне и не нанес серьезного урона стране своими действиями.

Напомним, в январе 2018 года кабмин Украины уволил Ежова.

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