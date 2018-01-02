Украинский кабмин уволил обвиняемого в госизмене Ежова

Кабмин Украины уволил обвиняемого в госизмене помощника премьера Станислава Ежова, сообщает информагентство «Украинские новости».

«Станислав Ежов уволен с 21 декабря 2017 года с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины в соответствии с приказом государственного секретаря кабинета министров Украины», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина.

Напомним, ранее СБУ заявила о разоблачении в кабмине Украины «шпиона», якобы завербованного российскими спецслужбами во время продолжительной заграничной командировки. По словам спецслужб, им оказался Станислав Ежов – заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман поблагодарил службу безопасности Украины, задержавшую обвиненного в шпионаже в пользу Москвы сотрудника секретариата кабинет министров.

Также сообщалось, что Гройсман в ходе «Часа вопросов к правительству» в Раде заявил, что его помощник Станислав Ежов, задержанный по подозрению в шпионаже якобы в пользу России, не имел доступа к гостайне и не нанес серьезного урона стране своими действиями.