ФАС согласовала новый проект Стратегии здорового образа жизни

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала разработанный Минздравом доработанный проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

В обновленной редакции стратегии приводится новое определение понятия «здоровый образ жизни». Он определяется как «образ жизни человека, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением действия поведенческих факторов риска, к числу которых относятся употребление табака, вредное потребление алкоголя, нерациональное питание, отсутствие физической активности, а также неадаптивное преодоление стрессов».

Отмечается также, что «по оценкам Национального исследовательского института профилактической медицины, совокупный ущерб от неинфекционных заболеваний составляет около 3,6 трлн рублей, что эквивалентно 4,2% ВВП, причем большая его часть была обусловлена потерями и сокращением численности населения из-за преждевременной смертности». К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, злокачественные новообразования, хронический болезни органов дыхания, диабет и другие, передает ТАСС.

Реализация мер стратегии, по расчетам Минздрава, позволит к 2025 году сократить потребление табака среди детей до 10% и взрослых до 26%. Стратегия также предполагает сокращение подушевого потребления алкоголя до 9 литров на душу населения. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна превысить 55%, а число людей, контролирующих артериальную гипертонию, вырастет до 37%. Доля детей, посещающих медицинские организации с профилактической целью, должна превысить 50%.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография». Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте «Здравоохранение».

В марте Минздрав разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого разрешается приобретать крепкий алкоголь.