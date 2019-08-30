Синоптики дали прогноз на сентябрь

В европейской части России в сентябре ожидается повышение средней температуры воздуха на 1-2 градуса выше нормы, сообщает Гидрометцентр.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около нормы», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

При этом на юго-востоке Центрального и юге Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах синоптики прогнозируют меньшее количество осадков, чем обычно.

Средняя месячная температура воздуха в части Азиатской России ожидается в пределах средних значений.

Между тем на юге Дальневосточного федерального округа, в Чукотском автономном округе, в Камчатском крае и на Сахалине ожидается повышение температуры на 1 градус, в Алтайском крае – на 1 градус ниже нормы.

«Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около нормы», – говорится в прогнозе.

Ранее москвичам пообещали в пятницу погоду без осадков.