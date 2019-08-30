Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает небольшая облачность без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура воздуха поднимется до 22–24 градусов, по области – до 20–25 градусов.

Ветер переменный, 2–7 м/c

Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается 9–15 градусов в Москве, 6–11 – по области.