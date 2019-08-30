Сенатор США призвал Трампа «не бояться разочаровать Путина»

Глава американского государства Дональд Трамп «должен перестать бояться разочаровать президента России Владимира Путина», заявил сенатор США от демократов Роберт Менендес.

Он заявил, что США должны «защитить суверенитет Украины», а также «предостеречь Россию от дальнейшей агрессии». В связи с этим Трампу необходимо «прекратить играть в игры» и отказаться от заморозки военной помощи Киеву.

Менендес сказал, что Трамп обязан защищать «национальные интересы в сфере безопасности», передает ТАСС.

Он пригрозил президенту «жестким противодействием» Конгресса США, если Трамп не прекратит мешать «привлечению России к ответственности».

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине, планировавшейся в размере 250 млн долларов.

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